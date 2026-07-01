Les inondations fortement limitées à Forest grâce au nouveau bassin de rétention

A Bruxelles, les orages du week-end dernier ont fait de nombreux dégâts. Mais certains endroits ont évité le pire. Le bassin de rétention inauguré dans le parc de Forest l’année dernière a permis de fortement limiter les inondations, d’après la commune.

« Le bassin de rétention permet de retenir une grande partie de l’eau qui ruisselle du haut vers le bas et de faire infiltrer l’eau tout doucement en sous-sol, ce qui permet de limiter le ruissellement vers le bas de la commune », explique Alain Mugabo (Ecolo), échevin de la gestion de l’eau. Car justement à Forest, il y a presque 100 mètres de dénivelé entre le haut et le bas de la commune. Ce qui défavorise certains quartiers du bas en cas de fortes pluies. « Avant l’aménagement du parc, on pouvait voir un torrent de boue et d’eau qui ruisselaient du haut vers le bas du parc. Et cela finissait forcément dans les caves des riverains. Depuis qu’on a installé ce bassin de rétention, on voit vraiment qu’il n’y a plus ce phénomène de grosses coulées de boue, notamment au niveau de la place de Rochefort. »

D’autres bassins, plus petits, ont été installés à d’autres endroits du parc. L’ensemble des dispositifs permet de gérer jusqu’à 1.500 mètres cubes d’eau. Soit le volume de 10.000 baignoires qui ne finira pas dans les caves des Forestois.

Camille Tang Quynh