Les français de Bruxelles oscillent entre vote utile et vote de cœur

Marine Le Pen est arrivée en tête du vote dans les départements d’Outre-mer. Le Président sortant arrive en tête chez les français de l’étranger.

Les Français votent dimanche pour élire leur prochain président et choisir, comme en 2017, entre deux France et deux visions du monde: d’un côté Emmanuel Macron, président sortant donné favori, et de l’autre Marine Le Pen, dirigeante d’extrême droite qui n’a jamais paru si proche des portes du pouvoir.

En Guadeloupe, la candidate du Rassemblement national remporte 69,60% des voix contre 30,40% pour Emmanuel Macron. En Martinique, Marine Le Pen atteint 60,87%, des voix contre 39,13% pour le président sortant et un taux de participation de 45,45%. La candidate d’extrême droite arrive également en tête en Guyane, avec 60,70% des voix contre 39,30 pour Emmanuel Macron; à Saint-Martin et Saint-Barthélémy (55,52%) ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon (50,69%). Par contre, en Polynésie française, c’est le président sortant qui décroche 51,81% des voix. Ce dernier est par ailleurs largement plébiscité par les électeurs français ayant déjà voté en Amérique, avec 89% des voix en Argentine, 86% au Bérsil, 87% au Chili, 86% au Canada (sans les résultats de Vancouver) et 92% aux États-Unis (sans Chicago et La Nouvelle Orléans). Le taux de participation à 10H00 GMT était de 26,41%, presque deux points de moins qu’à la même heure lors du précédent scrutin présidentiel en 2017, à l’occasion du même duel entre M. Macron et Mme Le Pen. Les résultats officiels seront connus à 20h00.

Il n’y a pas encore de chiffres sur les résultats à Bruxelles.

■ Un reportage de Camille-Flora Damanet, Charles Carpreau et Hugo Moriamé