Les forains espèrent reprendre la route cet été

Les foires et kermesses rentrent au patrimoine culturel immatériel bruxellois. Une bonne nouvelle pour les forains qui espèrent aujourd’hui une reprise de leur activité.

La Région bruxelloise, via son secrétaire d’Etat au Patrimoine, Pascal Smet (one.brussels), a décidé de donner des lettres de noblesse aux croustillons et autres pommes d’amour. Les foires et les kermesses obtiennent une reconnaissance.

►La fête foraine et la kermesse inscrites au patrimoine immatériel bruxellois

Mais ce titre n’est qu’une première étape puisque la Région bruxelloise avec l’association de Défense des forains a entré un dossier pour une reconnaissance comme patrimoine immatériel à l’UNESCO. “Nous sommes forains de génération en génération et nous véhiculons des valeurs de partage, explique Steve Severeyns, secrétaire général de l’association de défense des forains. La foire, elle fait partie de la vie d’une commune ou d’une région. C’est ancré dans nos habitudes et nous voudrions faire connaître notre art partout dans le monde.”

Une reprise pour l’été

Ce 8 mai, les parcs d’attraction pourront rouvrir leurs portes avec une jauge de 5.000 personnes maximum. Cependant, les foires ne peuvent pas encore reprendre. Cela devrait être possible en juin. “Nous attendons de voir mais au final, ce sont les bourgmestres qui donnent ou non les autorisations. Nous sommes prêts à mettre en place des protocoles sanitaires comme cela avait été prévu pour la foire du Midi l’an dernier juste avant qu’elle soit annulée. Mais nous sommes confiants pour cet été. En tout cas, nous avons envie de reprendre.” La foire du Midi, c’est 1,5 million de visiteurs et c’est donc aussi un enjeu économique important pour les forains et la Ville de Bruxelles.

■ Interview de Steve Severeyns, secrétaire général de l’association de Défense des forains par Vanessa Lhuillier

Phoot: Belga/Nicolas Maeterlinck