Les femmes à l’honneur dans deux expositions au Design Museum Brussels

La première, “Here We Are ! Women in Design, 1900 – Today”, revient sur les conditions de travail des femmes dans le design à travers le monde tandis que la seconde, “Untold Stories – Designers femmes en Belgique, 1880-1980”, présente les œuvres d’une cinquantaine de créatrices actives en Belgique durant un siècle.

Le Design Museum Brussels consacre deux expositions, qui démarrent chacune le 16 octobre, aux femmes dans le design, a-t-il annoncé vendredi.

“Here We Are ! Women in Design, 1900 – Today” est une rétrospective internationale produite par le musée allemand Vitra Design Museum, visible du 16 octobre 2024 au 9 mars 2025. Elle “retrace le travail et les conditions de travail des femmes dans le domaine du design, des débuts du modernisme à nos jours“, décrit le Design Museum Brussels. Les œuvres de 80 créatrices “qui ont contribué à façonner l’industrie du design” y sont présentées.

Le Design Museum Brussels propose également sa propre exposition, qui retrace l’histoire belge des femmes designers. Elle revient sur “les systèmes et les réseaux qui ont conduit au travail et à la faible visibilité des femmes dans le design”. L’exposition explore l’histoire des créatrices “à travers les oppositions thématiques visibilité-invisibilité et professionnalisation-artisanat”, présente l’institution muséale. “En consultant les livres qui parlent de design aujourd’hui, on pourrait croire que ces femmes n’existaient pas”, se désolent les commissaires de l’exposition, Javier Gimeno-Martinez, Katerina Serulus et Marjan Sterckx. “Créer une exposition entièrement consacrée aux designers femmes, c’est une étape nécessaire pour sensibiliser à la fois le milieu académique, les musées et les publics. De sorte qu’il devienne petit à petit automatique d’inclure les femmes.”

L’exposition sera présentée du 16 octobre 2024 au 13 avril 2025.