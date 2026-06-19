Les Estivales de la Danse à Bruxelles feront leur retour en 2027

Les Estivales de la Danse feront leur retour le 2 juillet 2027, après l’annulation de l’édition 2026 au palais des Beaux-Arts de Bruxelles, annoncent l’organisatrice et son asbl vendredi.

En 2025, la première édition de cet événement avait affiché complet et attiré plusieurs milliers de spectateurs. Mais la semaine dernière, l’organisatrice Marie Doutrepont a annoncé que la soirée réunissant de grands noms de la scène chorégraphique n’aurait pas lieu le 1er juillet au palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Marie Doutrepont rappelle vendredi que la construction d’un tel projet “repose sur un équilibre délicat” entre billetterie, partenariats privés et soutiens institutionnels. En tant que structure indépendante, son asbl Stage de Danse doit donc “prendre les décisions qui permettent de préserver la pérennité de ses activités sans pouvoir reposer sur des soutiens encore en attente de confirmation”.

L’édition 2026 aurait pu être maintenue grâce à l’appui de quelques sponsors majeurs supplémentaires, mais ça n’a pas été le cas. Les spectateurs qui avaient déjà réservé leur place seront remboursés.

A travers cet événement notamment, Marie Doutrepont et son asbl veulent rendre la danse accessible au plus grand nombre, créer des ponts entre les artistes et le public.