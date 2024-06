Les espaces verts très inégalement répartis dans les écoles primaires de la capitale

Les écoles bruxelloises qui accueillent les enfants de familles aisées sont souvent les plus vertes et sont également situées à proximité de la nature.

Dans le même temps, la moitié des écoles primaires bruxelloises souffrent d’un manque de végétation au niveau de la cour de récréation et un tiers n’ont pas non plus accès à un espace vert public à proximité, selon une étude de la VUB.

L’étude de la doctorante Elsa Gallez, coordonnée par le professeur de géographie Francesc Baró, souligne une répartition très inégale de la verdure dans les écoles primaires bruxelloises. “Bruxelles est souvent présentée comme l’une des villes les plus vertes d’Europe“, explique la chercheuse. Mais l’étude montre aussi que cet espace vert “présente les plus grandes inégalités” par rapport à Rotterdam, Paris, Barcelone et d’autres villes européennes.

Des problèmes de santé corrélés

Cette répartition inégale a des conséquences majeures sur le bien-être des écoliers. “Un environnement verdoyant aide à lutter contre le stress et l’hyperactivité, améliore le développement cognitif et le bien-être émotionnel et réduit le risque d’obésité et d’asthme“, note Elsa Gallez. Passer du temps dans la nature revêt donc une importance capitale pour le bien-être des enfants, “mais ceux qui vivent dans des zones urbaines économiquement défavorisées le font trop peu“, poursuit la chercheuse.

Étant donné que les enfants passent une grande partie de leur temps à l’école, les terrains de jeux et les espaces scolaires peuvent jouer un rôle important pour résoudre ce problème. Pourtant, 47% des cours d’écoles de la Région de Bruxelles-Capitale restent largement bétonnées et 51% des écoles ne disposent d’aucun espace vert dans un rayon de 300 mètres. En particulier dans les quartiers nord et centre de la capitale, “les établissements scolaires sont exposés à des niveaux élevés de pollution atmosphérique et aux risques liés à la chaleur“, notre encore Elsa Gallez.

Aussi, afin de mieux cartographier le problème, la chercheuse, en collaboration avec Bruxelles Environnement, a lancé une enquête sur l’utilisation des espaces verts par les enfants des écoles primaires.

Belga – Photo : BX1