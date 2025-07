Les équipes du Samusocial redoublent d’effort : “La chaleur ça renforce les problématiques de santé quotidienne”

Alors que la chaleur écrase Bruxelles, ces conditions sont difficiles pour toute la population, mais peuvent se révéler être un vrai danger pour les personnes sans-abris. Pour en parler, Sébastien Roy, directeur du Samusocial était l’invité du 12h30.

En période de canicule, les équipes du Samusocial redoublent d’efforts pour venir en aide aux personnes vulnérables. “Il y a plusieurs mesures prises, notamment au niveau des maraudes, parce que l’une des conséquences de la chaleur, c’est que ça renforce les problématiques de santé quotidienne, comme l’hyperthermie, les problèmes de peau… Donc au niveau des maraudes, on essaye d’atteindre les personnes les plus vulnérables, et on renforce la distribution de matériels, de bouteilles d’eau et on prodigue des conseils sur la déshydratation.”

Au-delà des maraudes, le Samusocial s’occupe également de transférer les personnes vulnérables dans les sites d’hébergement, qui accueillent 1 000 personnes par nuit à Bruxelles. Mais les nuits y sont parfois difficiles, en raison de l’absence de climatisation. “J’ai remarqué au fur et à mesure des années qu’il y avait des tensions plus importantes en été qu’en hiver. La chaleur amène la tension entre les gens qui cohabitent dans la même chambre mais pas uniquement. Il y a plus d’incidents dans ces périodes de canicule au niveau de la violence”, explique Sébastien Roy.

■ Interview de Sébastien Roy, directeur du Samusocial était l’invité du 12h30