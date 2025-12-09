Alerte à la bombe à la Grande Synagogue : le périmètre est levé, aucun danger détecté

La rue de la Régence a été fermée à la circulation entre le Sablon et la place Poelaert, dans le centre de Bruxelles, ce mardi matin, avant que le périmètre ne soit levé aux alentours de 9h. La raison de l’intervention des forces de l’ordre était due à une alerte à la bombe visant la Grande Synagogue.

“Nous pouvons confirmer qu’une alerte à la bombe a été reçue peu après 6 heures ce matin, visant la Grande Synagogue“, a déclaré la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles auprès de l’agence Belga. “Les mesures nécessaires ont été prises et une zone de sécurité a été mise en place.” La fouille n’a néanmoins révélé aucun explosif ni autre objet suspect, la zone de sécurité a donc été levée vers 9h.

La rue de la Régence a été fermée dans les deux sens, provoquant d’importants embarras de circulation, avant que le périmètre ne soit levé. Notre journaliste sur place confirme que la circulation a repris.

BX1 avec Belga – Images Caravaggio