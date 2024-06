Les emballages plastiques sont de mieux en mieux recyclés en Belgique

Sur l’année 2023, Fost Plus a collecté jusqu’à 24,4 kilogrammes de déchets PMC par habitant, soit environ un sac bleu de plus qu’en 2022.

Sur les 734.651 tonnes d’emballages mis sur le marché belge par ses membres, 97 % ont été recyclés, dont 78 % en Belgique, fait savoir l’organisation mardi.​

Dans son rapport annuel, Fost Plus analyse le taux de recyclage des différents matériaux d’emballage: pour le plastique, il a augmenté de 7 % et atteint désormais 68 %, avec un objectif de 70 % en 2030.​ Pour les autres types de matériaux, le taux de recyclage est conforme à celui des années précédentes et permet à Fost Plus de dépasser de loin les objectifs européens pour toutes les catégories de déchets.

Le tri des déchets PMC est obligatoire partout. Et les efforts déployés par les parties prenantes portent leurs fruits: en 2023, 26.000 tonnes de déchets PMC ont été collectées hors des ménages, principalement auprès des entreprises. Le taux de collecte en dehors du domicile devra encore augmenter de 25 % entre 2024 et 2028.

“2023 marque la fin d’une période d’agrément et constitue une année importante pour l’économie circulaire. Grâce à un message de tri simple et à des scénarios de collectes uniformes, cela fait 30 ans que nous facilitons au maximum le rôle des citoyens et cela porte ses fruits“, se réjouit le directeur général de Fost Plus, Wim Geens.

