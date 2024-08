Les deux jeunes agressés violemment à la sortie des Jeux d’Hiver témoignent

Les faits se sont déroulés lors de la nuit du 1er au 2 août.

Ce lundi, La Capitale dévoilait que deux jeunes se sont fait tabasser par une bande de quatre individus aux alentours du Bois de la Cambre. Jack et Arthur ont été agressés sur le chemin du retour vers l’ancienne Maison du Chasseur, près de la chaussée de Waterloo. Pour BX1, ils sont revenus sur cette agression violente quelques jours après les faits. “On a croisé un groupe de quatre jeunes qui se trouvaient sur l’autre trottoir. Il y en a un qui était fort agressif et je l’ai repoussé. A ce moment là, mon ami Jack a pris un coup et on ne se souvient plus trop de ce qui s’est passé.”

Les blessures des deux jeunes garçons âgés de 19 ans seulement sont très graves. Arthur a le nez et deux dents cassés et souffre d’une commotion cérébrale. De son côté, Jack n’a plus d’équilibre et a été opéré de l’oreille interne. Pour le moment, il a une perte totale de l’audition de l’oreille droite et souffre d’acouphène. Sorti lundi de l’hôpital après plusieurs jours en soins intensifs, il a également reçu trois mois d’arrêt de travail. “Nous ne sommes vraiment pas bagarreur”, dit-il. “Nous aurions dû rentrer par un autre moyen comme un Uber et ne pas prendre ce chemin.”

Des plaintes ont déjà été déposées par les victimes, et les quatre auteurs des faits sont activement recherchés par la police, qui les encourage à se rendre.