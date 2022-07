Les demandes d’aide alimentaire ont augmenté, Bruxelles au dessus de la moyenne nationale

La fédération Belge des Banques Alimentaire (FBBA) annonce une augmentation nationale des demandes d’aide alimentaire de 15% entre le 1er janvier et le 31 mai 2022. À Bruxelles et dans les provinces du Brabant, l’augmentation est de 15,5%. La fédération lance un appel aux dons.

L’enquête menée par la FBBA auprès de ses 654 associations affiliées révèle que le nombre de personnes démunies faisant appel à de l’aide alimentaire était de 204 000 pour les cinq premiers mois de l’année 2022. Cette évolution représente 26 763 bénéficiaires supplémentaires au niveau national. “Ce que nous observons, c’est une plus forte augmentation dans les grandes villes du pays comme Anvers, Liège, Gand et Bruxelles“, souligne Jef Mottar, administrateur délégué de la Fédération Belge des Banques Alimentaires. En effet, si la moyenne nationale se situe aux alentours de 15,2%, les demandes d’aide alimentaire à Bruxelles et dans le Brabant augmentent, quant à elles, de 15,5%. Au total, cela représente 37 300 personnes dans le besoin.

Acheter pour compenser

Une augmentation des demandes qui pourrait être comblée si les dons avaient augmenté. Malheureusement, c’est le contraire qui est observé. La fédération précise aussi que les dons alimentaires ont diminué de 6,5%, soit 607 tonnes par rapport à la même période de 2021. L’industrie alimentaire serait en cause avec la diminution de 277 tonnes de denrées. Afin de palier cette situation, les Banques Alimentaires du pays doivent mettre la main au portefeuille en achetant des denrées à court terme. “En 2021, nous avons déjà dû acheter 2 039 tonnes de denrées alimentaires, soit 9% du volume total distribué. Tout comme l’année dernière, nous ne voyons pas d’autre possibilité que d’acheter à nouveau de la nourriture pour compenser la pénurie actuelle”, ajoute Jef Mottar.

► Lire aussi : Les banques alimentaires s’inquiètent de la hausse des prix des denrées et de l’énergie

La FBBA fait partie du Fonds Européen d’aide aux plus démunis (FEAD). Cette dernière a augmenté son budget de 6 millions d’euros en 2022 par rapport à 2021. Une augmentation considérée comme insuffisante, voire critique pour répondre à la demande, la majeure partie du budget étant absorbée par la hausse des prix de l’énergie et des aliments. De plus, une diminution de 45% du budget alloué aux Banques Alimentaires par le Fonds européen est prévue pour 2024. “Il est essentiel pour nous de tout mettre en œuvre pour pouvoir apporter notre aide à toutes celles et ceux qui en ont besoin. Mais pour ce faire, nous avons besoin de plus de ressources financières et de dons alimentaires. Des mesures structurelles et un soutien financier supplémentaires sont essentiels pour que nous puissions mener à bien notre mission“, déclare Piet Vanthemsche, Président de la Fédération Belge des Banques Alimentaires.

Tarik Si Sadi – Photo : Belga/Benoît Doppagne