Les défis de Paul Magnette : “sans réforme, la Communauté française ne s’en sortira pas”

“Ce ne sont pas les gens qui doivent changer, il faut arrêter de les embêter et de les culpabiliser. L’écologie des petits gestes, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Ce dont on a besoin, ce sont des changements structurels. Il faut arrêter des dire aux gens qu’ils doivent moins prendre leur voiture ou arrêter de manger ceci ou cela. C’est donner l’impression que la transition climatique, ce ne serait que des emmerdements. On doit, nous (les responsables politiques), construire davantage de voies de chemin de fer, de métro, de tram, augmenter leurs fréquences et les rendre gratuits, créer du logement dans les centres urbains facilement accessibles, avoir des espaces verts et des services à proximité pour qu’on puisse tout faire à pied ou à vélo comme le font les pays nordiques depuis des décennies. Au Danemark, le premier ministre va travailler à vélo et c’est banal. Ici, on a un ministre de l’environnement, s’il prend deux fois une trottinette, il en fait un article dans la presse…”

On demande alors à Paul Magnette si la décision bruxelloise d’interdire les moteurs thermiques est une bonne idée …

“C’est indispensable. De toutes façons, il n’y en aura plus des voitures thermiques en 2035, on n’en vendra plus. Vous voyez la pub pour les véhicules électriques, c’est la tendance. Ils sont beaucoup trop chers, ça c’est le problème fondamental, ils ne sont pas accessibles pour tout le monde, mais l’essence et le diesel vont disparaître. Ce que fait la Région bruxelloise est plus un effet d’annonce qu’autre chose : d’ici-là on sera passé au véhicule électrique.”

“Je n’aime pas les taxes en matière environnementale ”



On interroge ensuite Paul Magnette sur un autre projet bruxellois très contesté : l’instauration d’une taxation automobile au kilomètre (le projet “smartmove”).

“Je n’aime pas les taxes en matière environnementale. Entendons-nous bien : je défends l’impôt comme instrument de solidarité. Mais pour défendre une politique environnementale, je trouve que l’instrument de la taxation ne fonctionne pas bien.

Je prends l’exemple des couverts en plastique : pendant des années, on a dit ‘on va taxer les couverts en plastique’. Ils sont plus chers, donc du coup il faut acheter des couverts en bambou, sauf que les couverts en bambou restent plus chers donc on a fini par interdire les couverts en plastique et c’est beaucoup plus simple. Cette écologie-là est beaucoup plus efficace. Quand on a décidé d’interdire les ampoules à incandescence, ça n’a pas été un bouleversement insupportable. Les nouvelles ampoules étaient un peu plus chères mais duraient plus longtemps et consommaient moins, tout le monde s’est habitué. Si on dit demain ‘les emballages en plastique ou les bouteilles en plastique c’est fini’ ce sera fini. Il faut juste laisser deux ou trois ans aux industriels pour s’adapter.”

Et donc pour en revenir à Smartmove : pas de taxe mais plus de voiture en centre-ville ?

“Pas partout. Je ne suis pas pour l’interdiction complète de la mobilité individuelle en voiture. Il y a des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, des familles nombreuses qui doivent faire leurs courses. On ne va pas demander à tout le monde de fabriquer sa lessive à la maison avec du savon de Marseille et des cendres de feu de bois. Mais il faut effectivement faire en sorte que la part de la voiture diminue, et pour la part qui reste nécessaire, qu’on puisse aller vers des véhicules électriques qui polluent infiniment moins.”

Faut-il prolonger les centrales nucléaires au nom du climat ?

“Il y a un accord de gouvernement réaliste et modéré. On respecte le calendrier de sortie du nucléaire qui a été voté il y a longtemps déjà, mais si on n’arrive pas à construire des centrales au gaz, on peut prolonger deux réacteurs de quelques années. On verra mais pour moi, ce n’est pas un débat. Tout le tintouin que le MR fait autour de cela donne vraiment l’impression qu’ils sont les otages du lobby nucléaire. D’un point de vue pragmatique, si on avait dit ‘on prolonge deux centrales jusqu’en 2030’ c’était probablement la meilleure des choses à faire. On a la consommation qui diminue, le renouvelable qui augmente, mais on a un peu un trou entre 2025 et 2030. Mais si on ne l’a pas fait, c’est d’abord la responsabilité d’Engie. Johnny Thys voulait, dans une interview, qu’on prolonge de 20 ans. Ça, 20 ans, c’est hors de question. Sinon on ne va jamais sortir de notre dépendance au nucléaire et jamais soutenir le renouvelable. Quatre ou cinq, ça aurait été bien, mais on peut toujours le faire. Je respecte le travail de Tinne Vander Straeten (la ministre de l’Energie du gouvernement fédéral). C’est une fille sérieuse. On verra si l’appel à construire des centrales aura reçu suffisamment de réponses. Ça peut sembler contre-intuitif de construire des centrales au gaz alors qu’on doit sortir des énergies fossiles, mais on a prévu que ce soit des centrales convertibles qui pourront passer à d’autres énergies disponibles dans le futur. En tout cas, il y aura du courant pour tout le monde : le black out, c’est un fantasme.”

Ce qui restera de la crise du covid quand on en sortira ?



“Surement le télétravail. La plupart de ceux qui ont pu télétravailler sont demandeurs pour garder une part de télétravail pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle, et ce sont des déplacements en moins.

Une plus grande culture sanitaire aussi, comme dans les pays asiatiques, où on garde le masque dans les endroits très densément peuplés comme le métro, où on se lave plus souvent les mains que chez nous. Nous, on se fait tout le temps la bise. Au conseil communal à Charleroi, on est 51 conseillers. Chaque conseiller fait la bise à tous les autres. J’ai déjà fait le calcul, ça fait plus de 2500 bises en l’espace d’un quart d’heure! Je ne pense pas qu’on va se refaire la bise comme avant. Il va rester une certaine prudence, on gardera des masques, du gel. Et à un moment donné, il faudra se poser la question de l’obligation vaccinale. Si, avec les variants, le Covid ne disparaît pas, le problème sera le même qu’avec la polio après la seconde guerre mondiale. Je ne dis pas que la question se pose aujourd’hui. On débat de la vaccination obligatoire pour le seul personnel soignant, mais si on n’arrive pas à éradiquer cette maladie, elle se posera peut-être… comme on l’a fait pour la polio ou la rubéole… il faut quand même l’éradiquer cette maladie.”

Institutionnel : quelle solidarité demain ?

Pour terminer l’entretien, on évoque les débats institutionnels. Parce qu’il a longuement négocié avec les partis flamands, N-VA incluse, le président du PS a forcément une vue bien documentée sur la question.

“La solidarité entre les Belges, on l’a vue lors des inondations avec les Flamands venus aider les sinistrés wallons. J’ai aussi vu des jeunes de Saint-Josse venus cuisiner des hamburgers : des aides très appréciés sur le terrain.

Il y a deux formes de solidarité : celle interpersonnelle de la sécurité sociale, qui est fondamentale et ne doit jamais être remise en question. Vous êtes jeunes, vous contribuez pour les plus âgés ; vous êtes valides et en bonne santé, vous contribuez pour les malades ; vous avez un travail, vous contribuez pour ceux qui n’en ont pas. On ne se pose pas la question de savoir si vous êtes Flamand, Wallon ou Bruxellois. Quand on dit qu’il y a 6 milliards de transfert, un terme que je n’aime pas, c’est de ça dont on parle. Et c’est vrai, les Wallons contribuent moins que les Flamands au financement de la sécurité sociale. C’est un problème fondamental. Ça me préoccupait déjà beaucoup quand j’étais ministre-président wallon. La seule réponse est d’améliorer le taux d’emploi en Wallonie. Pour qu’on cotise au même titre que les Flamands. Parce qu’on ne consomme pas plus de sécurité sociale.

Et l’autre solidarité, c’est la solidarité entre les Régions par le système de dotations. Celle-là, il a été décidé d’y mettre progressivement fin à partir de 2024. Ça a été décidé. On peut toujours en rediscuter mais a priori, c’est 65 millions en moins chaque année pour la Région wallonne pendant 10 ans.

En réalité, la solidarité interrégionale est plus faible en Belgique qu’en Allemagne, au Canada, en France ou en Angleterre. Dans tous les pays, il y a des transferts. Pour moi, la réponse est dans la capacité d’investissement de l’Etat fédéral. Si à Charleroi, la SNCB investissait massivement, que la régie des bâtiments investissait dans son palais de justice ou d’autres bâtiments, ce serait déjà pas mal. Et demain avec Thomas Dermine, secrétaire d’Etat à la Relance, le fédéral peut aider des entreprises à investir dans la transition climatique et à créer des emplois. Ça, le fédéral peut parfaitement le faire. On a encore des leviers, si le fédéral passait à 4% d’investissement comme on l’a écrit dans l’accord de gouvernement, ce serait la meilleure des contributions. On a vu avec les inondations qu’il faut réinvestir dans la défense, dans la protection civile…

La Belgique à 4, vous y réfléchissez toujours ?