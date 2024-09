Les Cuisines Bruxelloises fêtent leurs 20 ans avec l’inauguration de leur nouvelle cuisine de Haren

À l’occasion de l’inauguration de leur nouvelle cuisine centrale de Haren, les Cuisines Bruxelloises ont célébré leurs 20 ans. Avec, à la clé, un nouveau logo.

Fondées en 2004, les Cuisines Bruxelloises regroupaient à l’origine les activités alimentaires de la Ville de Bruxelles, de son CPAS et des CHU Brugmann et Saint-Pierre. Ce réseau s’est finalement étendu pour couvrir plus de 50% de la Région, à savoir 10 communes, 4 CPAS et 4 hôpitaux. Chaque année, les Cuisines produisent plus de 5 millions de repas, dont 2,15 millions pour les écoles et les crèches du réseau.

“Il était donc essentiel d’équiper les Cuisines Bruxelloises d’outils à la hauteur de nos ambitions”, se réjouit Benoit Hellings, président des Cuisines Bruxelloises. Il rajoute : “La rénovation de la Cuisine de Haren nous permet ainsi de produire des repas bio, sains, de qualité, équilibrés, mais aussi très avantageux financièrement pour les familles.”

Avec plus de 4,77 millions d’euros investis à Haren, les Cuisines auront permis d’acheter des équipements neufs (marmites, fours…) mais aussi de s’adapter aux enjeux écologiques. Parmi cela, une nouvelle centrale de froid et l’installation de panneaux solaires permettant de couvrir 60% des besoins en électricité du site.

Ainsi, pour ce vingtième anniversaire, les Cuisines Bruxelloises ont rajeuni leur identité, à travers un nouveau logo, choisi au terme d’un concours lancé en partenariat avec l’Académie Royale des Beaux-Arts et la Haute Ecole Francisco Ferrer. Celui-ci a été remporté par Sarai Abrassi, étudiante en communication visuelle à l’ArBa ESA.

Rédaction – Photo : BX1