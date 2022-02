“Convois de la liberté” : la police contrôle les accès à Bruxelles, peu de véhicules bloqués

Une interdiction de manifester avec des véhicules motorisés a été instaurée à Bruxelles jusqu’à ce mardi matin.

Ce lundi matin, des contrôles de police sont effectués aux entrées de la capitale afin d’empêcher que l’autoproclamé “convoi de la liberté” en provenance de France ne bloque la circulation à Bruxelles.

La police organise des barrages filtrants dans et autour de Bruxelles pour empêcher une manifestation motorisée d’accéder au centre. Nous vous remercions pour votre compréhension. https://t.co/apK7ZXUfVq — PolBru (@zpz_polbru) February 14, 2022

Aucun incident n’est pour le moment à déplorer et aucune action liée au “convoi de la liberté” n’est en cours dans le centre-ville de Bruxelles, a confirmé la zone de police à Belga.

Une soixantaine de véhicules liés au convoi de la Liberté sont stationnés sur le parking C du Heysel, selon la police de Bruxelles-Ixelles, qui avait indiqué plus tôt la présence de quelques autres véhicules dans plusieurs parkings autour de Bruxelles.

La police a entre-temps signalé de “petits groupes” de manifestants sur les autoroutes en direction de Bruxelles. “Pour l’instant on a repéré entre 400 et 500 véhicules de type voitures, camping-cars, petites camionnettes”, a déclaré le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, ce matin sur les ondes de La Première. “Une trentaine a été bloquée et les autres se sont un peu évaporés dans la nature.”

Un petit groupe de manifestants a par ailleurs été signalé rue de la Loi vers 11h30. L’action statique a duré moins d’une heure et n’a pas engendré de perturbations notables. La police organise déjà à cet endroit des barrages filtrants pour contrôler les entrées dans la capitale.

Pour rappel, aucune demande d’autorisation n’a été demandée pour cette manifestation.

Des perturbations attendues

Des embarras de circulation sont à prévoir ce lundi. La police recommande de ne pas se rendre dans la capitale en voiture. Brussels Airport recommande également aux voyageurs de prendre leurs précautions.

L’E40 venant de Louvain et en direction de Reyers était complètement fermée lundi matin, a indiqué la police de Bruxelles-Capitale sur Twitter.

