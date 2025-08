Les commerces bruxellois se préparent à l’augmentation des droits de douane imposés par Donald Trump

Le président américain Donald Trump a signé jeudi soir un décret qui prévoit l’entrée en vigueur “d’ici à sept jours”, soit le 7 août, des nouveaux droits de douane sur une dizaine de pays, dont ceux de l’Union européenne (UE).

Les nouveaux droits de douane s’échelonnent entre 10% et 41%, les plus élevés concernant la Syrie, une mesure qui vise à “restructurer le commerce mondial au bénéfice des travailleurs américains”, assure la Maison Blanche dans un document. Les pays ayant signé un accord commercial avant la date fatidique subissent pour leur part les droits de douane annoncés. L’Union européenne (UE), le Japon ou la Corée du Sud verront donc leurs produits être taxés à hauteur de 15%, et le Royaume-Uni de 10%. Les accords conclus jusqu’à présent sont le plus souvent des cadres de négociations aux détails assez vagues, devant ultérieurement déboucher sur des documents plus approfondis.

Les Etats-Unis représentent 5% des exportations bruxelloises, alors l’impact pourrait être nuancé. “Nos produits vont être plus chers, il faut que le consommateur américain soit prêt à payer la différence de prix par rapport à un produit équivalent aux Etats-Unis”, explique un économiste.

Une entreprise molenbeekoise a décidé de se démarquer avec de nouveaux emballages, exprès pour les Etats-Unis. “Il y a six mois le produit coûtait 100 dollars + 3 et aujourd’hui, il coûte 110 + 15%, soit 126 au lieu de 103”.

■ Reportage d’Adeline Bauwin, Béatrice Broutout et Manu Carpiaux