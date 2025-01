Les collectes de Bruxelles Propreté en partie perturbées ce lundi

Ce matin, entre 25 % et 30 % des camions de l’Agence n’ont pas été en mesure de sortir de leurs dépôts. Les collectes ménagères ont donc été perturbées. En sacs blancs, la collecte matinale a surtout été impactée sur Ixelles, Anderlecht ainsi que sur une partie du territoire de la Ville de Bruxelles(Louise, Canal et quartier Emile Bockstael).

Sur les voiries de ces communes, l’Agence enregistre entre 30 % et 70 % de collectes non assurées. Des répercussions plus légères sont aussi à signaler à Forest (25 % des tournées non assurées) et à Saint-Gilles (15 % des tournées non assurées).

En sacs bleus, ce sont surtout les communes d’Anderlecht, Forest, Molenbeek, Saint-Gilles et le quartier Emile Bockstael qui ont été les plus touchées avec de nombreuses tournées non assurées.

Cette après-midi, d’autres perturbations sont attendues par Bruxelles Propreté. Elles devraient affecter, dans une moindre mesure, les collectes de déchets alimentaires et déchets verts à Anderlecht, Berchem, Ganshoren, Molenbeek et Jette.

Les sacs non ramassés par l’Agence ne doivent pas être rentrés car des tournées de rattrapage seront organisées, en fonction des moyens humains disponibles, dès cette après-midi.

Les collectes mécanisées (immeubles d’habitations et commerçants) ont également connu des difficultés avec 10 tournées sur 30 non assurées.

De leur côté, les Recypark de Bruxelles-Propreté ne sont pas ouverts le lundi matin selon les horaires habituels, certains d’entre eux seront accessibles cette après-midi, mais des perturbations ne sont pas à exclure.

Bruxelles-Propreté tiendra les Bruxellois·es informés dès qu’elle disposera d’informations supplémentaires au travers de ses différents canaux d’informations : son site internet et ses réseaux sociaux.

V.Lh. – Photo: BX1