Les cancers du sein ne se traiteront plus qu’en cliniques agréées

Les plans de traitement et les interventions chirurgicales pour le cancer du sein seront remboursés à partir du 1er août sous la condition qu’ils soient réalisés dans l’une des cliniques du sein agréées, ressort-il d’un arrêté royal publié début juin.

Il existe actuellement 79 sites agréés en Belgique : 54 cliniques du sein coordinatrices et 25 cliniques du sein satellites.

Cette mesure, annoncée par le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, a été prise à la suite d’une étude du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE). Celle-ci indique que les femmes traitées dans une clinique du sein non agréée présentent 30% de risques supplémentaires de décéder d’un cancer du sein par rapport aux femmes qui se font soigner dans une clinique du sein agréée. Face à ce constat, le ministre a annoncé que les hôpitaux non-agréés “n’auront plus droit au financement des interventions chirurgicales pour le cancer du sein et il ne sera plus possible non plus de facturer des soins aux patients dans une clinique du sein non agréée”.

Belga