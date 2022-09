Covid-19 : les Bruxellois majeurs éligibles à la dose de rappel dès le 1er octobre

Les Bruxellois de plus de 18 ans pourront recevoir leur injection anti-Covid-19 dès le 1er octobre, dans le cadre de la campagne de vaccination automnale.

La nouvelle campagne de vaccination contre le Covid permettait, depuis le 12 septembre, aux plus de 50 ans de recevoir une dose rappel. Cette campagne est désormais élargie à l’ensemble des Bruxellois de plus de 18 ans.

Il sera possible de recevoir le vaccin dans les points de vaccination locaux, près des pharmacies et auprès des équipes mobiles. Quatre centres de vaccination sont encore ouverts, à savoir celui de Forest, Molenbeek, Pacheco et Woluwe-Saint-Pierre.

Le vaccin utilisé est la formule variante de Pfizer adaptée à Omicron BA.1. Il n’est pas obligatoire mais recommandé pour les personnes âgées ou celles ayant des comorbidités.

La Cocom est actuellement satisfaite du nombre de doses de rappel déjà proposées depuis le 12 septembre, comme l’explique France Dammel, porte-parole Covid-19 au sein de la Commission communautaire commune (Cocom), dans + d’Actu : “On a commencé plutôt piano avec un peu plus de 7 400 de doses booster sur la première semaine, mais la semaine dernière, on est passé à près de 11 000 doses booster. On s’attend encore à une augmentation des demandes de rendez-vous prochainement“.

“Tout est actuellement gérable”

À Bruxelles, le nombre de contaminations a légèrement augmenté. Entre le 13 et le 19 septembre, il a atteint les 1 013 infections. C’est une augmentation de 9% par rapport à la période de référence précédente. Le taux de positivité a atteint les 13.9%, ce qui est en dessous de la moyenne nationale. Le pic de contaminations pourrait être atteint à la mi-octobre, selon les estimations des autorités. “Au niveau des contaminations, on reste dans une phase légèrement descendante, mais on sait que les prochaines semaines vont être plus compliquées”, confirme France Dammel dans + d’Actu. “Tout est actuellement gérable au niveau des hospitalisations. Cela s’explique notamment par le fait que nous avons le vaccin, qui reste une arme à notre disposition, et nous encourageons donc la population plus fragile à se faire vacciner”.

■ Interview de France Dammel, porte-parole Covid-19 au sein de la Commission communautaire commune (Cocom), par Fabrice Grosfilley dans + d’Actu.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck