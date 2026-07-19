Les bénéficiaires du revenu d’intégration pourront travailler plus

Les bénéficiaires du revenu d’intégration pourront désormais travailler davantage ou suivre une formation professionnelle, ont annoncé les ministres de l’Intégration sociale et des Affaires sociales, Anneleen Van Bossuyt et Frank Vandenbroucke, dans un communiqué en néerlandais.

Les bénéficiaires du RIS peuvent déjà travailler à temps partiel. Une partie de leur revenu professionnel n’est pas prise en compte pour le calcul de leur revenu d’intégration. Aujourd’hui, cette exonération correspond à un montant fixe, quel que soit le revenu du travail. Si une personne dépasse ce montant, l’exonération disparaît entièrement. Elle n’est donc pas encouragée à travailler davantage. À l’avenir, ceux qui travailleront plus et gagneront plus conserveront une partie de l’exonération, même avec un revenu plus élevé.

“Petit à petit, il devient donc plus intéressant de trouver un emploi plutôt que de rester dépendant du revenu d’intégration“, ont souligné les deux ministres.

La période d’application de l’exonération sera ramenée de trois à deux ans “afin que les personnes ne restent pas prisonnières du revenu minimum et puissent s’intégrer pleinement dans la société“, ont-ils ajouté.

Belga