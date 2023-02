Basket : les Belgian Cats s’imposent en Allemagne et se qualifient pour l’Euro

La Belgique s’est qualifiée pour le championnat d’Europe de basket féminin à la suite de sa victoire. 44-69 (mi-temps: 19-34) en Allemagne, jeudi à Wolfenbutel. Les Belgian Cats disputeront ainsi la phase finale d’un Euro pour la quatrième fois de suite.

Les Belges et les Allemandes se partageaient la tête du groupe A avant cette avant-dernière journée des qualifications. Privées de Julie Allemand (ischio-jambiers), les Belgian Cats, emmenées par Emma Meesseman (19 points) et Kyara Linskens (12 points), ont fait la différence dès le premier quart-temps (9-22) et ont ensuite toujours fait la course en tête, validant leur billet pour l’Euro 2023, qui aura lieu du 15 au 25 juin en Slovénie et en Israël.

Le vainqueur de chacun des dix groupes, ainsi que les quatre meilleurs deuxièmes (sans tenir compte des groupes F et I qui ne qualifient que le premier à la suite d’une décision de la FIBA et de l’exclusion de la Russie et du Belarus) sont qualifiés pour l’Euro à Ljubljana et Tel-Aviv, étape obligée vers les JO de Paris 2024.

Slovénie et Israël sont qualifiés comme hôtes, même s’ils jouent aussi les qualifications. L’Espagne, l’Italie et la Lettonie ont leur billet en poche.

Il s’agit d’une 7e qualification pour un grand rendez-vous international pour les Belgian Cats, après les Coupes du monde 2018 (4e) et 2022 (5e), ainsi que les JO de Tokyo (7e). Revenues à l’Euro en 2017 après 10 ans d’absence, les Belgian Cats y avaient décroché le bronze avant d’enchainer avec la 5e place en 2019 et la 3e encore en 2021.

Belga – Photo : Belga