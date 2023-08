Tourisme à Bruxelles : les Belges et les étrangers visitent différemment

On pourrait croire que la météo capricieuse fait fuir les touristes cet été, pourtant, Bruxelles reste attractif. Que ce soir pour les Belges ou les étrangers.

Que ce soit à Mini Europe, l’Atomium ou certains musées de Tour et taxi, les activités phares de la capitale ne désemplissent pas. Ces trois sites attirent des touristes aux profils différents. Pour Mini Europe et l’Atomium on retrouve des touristes qui ont parfois traversé l’Atlantique. Par contre, sur le site de Tour et taxi, les visiteurs viennent principalement du nord et du sud du pays.

■ Un reportage de Marine Guiet, Letizia Del Vecchio, Béatrice broutout et Laurence Paciarelli