Les babythèques : une vie durable dès les premiers jours

Des jouets, des poussettes, ou encore des baignoires : voici ce qu’on peut retrouver dans une babythèque. Des objets essentiels, mais dont la nécessité n’est que de courte durée.

L’objectif : fournir une aide concrète aux parents et promouvoir une économie circulaire. Un abonnement à 20 euros par an qui permet l’accès à du matériel durable. Un tarif spécial peut être envisagé pour les familles aux revenus réduits. À Bruxelles, c’est un concept qui séduit de plus en plus. Il existe déjà cinq magasins du genre à Bruxelles et quatre nouvelles babythèques devraient bientôt voir le jour.

■ Un reportage de Meryem Laadissi, Jim Moskovics, Lionel Callewaert et Stéphanie Mira