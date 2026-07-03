Les auteurs de la fusillade de Clémenceau du 5 février 2025 sont condamnés à 13 ans et 11 ans de prison

Le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a condamné vendredi les auteurs de la fusillade de Clemenceau du 5 février 2025 à des peines de 13 ans et 11 ans d’emprisonnement ferme.

Cette fusillade n’avait pas fait de blessés, mais elle était l’une des premières fusillades marquantes de l’année 2025 à Bruxelles. Une balle avait pénétré la chambre d’un enfant, au premier étage d’une habitation de la place Clemenceau.

Le prévenu Z.Y. (21 ans) a été condamné à 11 ans de détention pour tentative d’assassinat, participation à l’organisation de malfaiteurs et port d’une arme automatique. Le prévenu Y.A. (20 ans) a été condamné par défaut à 13 ans d’emprisonnement pour les mêmes préventions. Contrairement à Z.Y., il a tiré avec l’une des deux armes le 5 février 2025, à 06:00 du matin devant la station de métro Clemenceau.

L’intention homicide est cependant suffisamment démontrée pour les deux jeunes hommes, a estimé la 47e chambre correctionnelle de Bruxelles. Les coups ont été portés à une distance rapprochée, de façon horizontale et à hauteur d’hommes, a relevé le tribunal, qui cite deux “armes de guerre” et 24 douilles retrouvées par les enquêteurs.

Absent lors des débats au début du mois de juin, le prévenu Y.A. était présent à l’audience vendredi pour le prononcé. Il a été interpellé par la police le 16 juin dernier, soit plusieurs mois avoir coupé son bracelet électronique. Étant désormais présent, il est possible qu’il fasse opposition de sa condamnation par défaut.

Le troisième prévenu, J.M., a été condamné à 3 ans d’emprisonnement avec un sursis pendant 5 ans, pour ce qui excède les sept mois de détention préventive. Cet homme, âgé d’une septentaine d’années, avait ouvert sa maison dans le quartier Ribaucourt aux deux auteurs de la fusillade dans la foulée des événements, pour y cacher leurs armes.

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Belga