Les 3e et 4e primaires de Bruxelles resteront une heure de plus à l’école par semaine que les autres élèves

Cela intervient suite à la mise en route du pacte d’excellence, qui réclame une troisième heure de néerlandais pour tous. Sauf qu’en Région bruxelloise, celle-ci est déjà obligatoire.

À l’Institut Notre-Dame d’Anderlecht, c’est l’incompréhension qui règne. La directrice reproche l’uniformisation de toute la Belgique francophone : “voilà ce que ça donne quand on veut formater toutes les écoles et faire la même chose partout, on ne comprend pas où on va devoir rajouter cette heure supplémentaire.”

Celle-ci est inquiète, notamment pour les élèves qui profitaient du “temps d’études” le soir pour travailler à l’école, et qui n’auront plus l’occasion. Une autre crainte est de voir les enseignants refuser de travailler avec les 8 – 10 ans, pour éviter l’heure supplémentaire. Face au flou de l’organisation, et à seulement quatre mois de la rentrée, plusieurs directions d’école réclament un moratoire d’un an avant d’enclencher cette nouvelle grille horaire.

► Reportage de Marie-Noëlle Dinant, Yannick Vangansbeek et Timothée Sempels