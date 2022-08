L’enregistrement des demandeurs d’asile ne se fera plus au Petit-Château dès lundi

Dès lundi, l’enregistrement des demandes de protection internationale se fera à l’Office des Etrangers, boulevard Pacheco.

▶ Voir aussi : David Weytsman : “Le Petit-Château doit déménager le plus rapidement possible”

L’annonce suit la concertation, mardi soir, entre la secrétaire d’Etat et la direction de Fedasil, qui gère le centre d’arrivée “Petit-Château”. Il a ainsi été décidé de “séparer temporairement” deux tâches qui se font actuellement au Petit-Château, soit l’enregistrement des demandes de protection internationale et la désignation d’une place d’accueil. “L’enregistrement aura lieu ailleurs à partir de lundi: aux bureaux de l’Office des Etrangers à côté de la Tour des Finances“, explique mercredi la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Nicole De Moor (CD&V), interrogée par la VRT dans l’émission radio De Ochtend. La distribution des places d’accueil reste au Petit-Château. Il ne s’agit que d’une solution temporaire.

Tensions et arrêt de travail

Mardi, les tensions étaient montées d’un cran à l’entrée du Petit-Château, où les candidats à l’asile se pressent pour espérer obtenir une des places d’accueil, au nombre limité. La police a dû intervenir.

Le personnel de Fedasil a quant à lui manifesté sa colère et son exaspération, réclamant une solution immédiate du fédéral, en observant un arrêt de travail en milieu de journée.

▶ Voir aussi : Petit Château : après une matinée houleuse, les agents de Fedasil protestent avec un arrêt de travail

Renfort policier

Dès ce mercredi, il devrait aussi y avoir des changements dans l’organisation pratique des files d’attente, le placement des barrières et le renfort policier, indique la secrétaire d’Etat. “Hier soir nous avons aussi eu contact avec la Ville de Bruxelles et la police bruxelloise, et elles vont faire un effort supplémentaire pour que la situation reste sous contrôle”, indique-t-elle.

Belga – Photo: Belga/Eric Lalmand