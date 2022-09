Le Week-end de la Bière Belge a attiré près de 60.000 visiteurs sur la Grand-Place

Quelque 60.000 personnes ont pris part au Week-end de la Bière belge qui se clôturait dimanche soir. Trois jours durant, une cinquantaine de brasseries ont proposé en dégustation un demi-millier de bières différentes.

▶ Le Week-end de la Bière Belge est enfin de retour sur la Grand-Place

Après deux éditions annulées en raison de la crise sanitaire, les brasseurs étaient contents de reprendre leur bain de foule annuel sur la Grand-Place de Bruxelles. “Le sentiment est positif. Ce Week-end, c’est la vitrine de notre savoir-faire et de la diversité de la culture de la bière”, explique Krishan Maudgal, directeur de l’ASBL Brasseurs belges.

Par le passé, l’événement a déjà attiré plus de monde, mais les organisateurs étaient satisfaits de cette édition “du retour”. “A certains moments, les visiteurs ne pouvaient plus circuler tellement il y avait de monde et c’est que nous voulons éviter”, ajoute M. Maudgal. Si l’affluence était légèrement moindre, “les gens qui étaient là étaient intéressés et il n’y a plus de public qui vient boire pour boire”.

Les visiteurs étrangers étaient également au rendez-vous avec cependant un contingent de touristes asiatiques nettement moins important que lors des années passées.

Belga