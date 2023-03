Le Venezuela juge “hostile” une conférence à Bruxelles sur la migration

Le gouvernement du Venezuela a jugé mardi “hostile” la tenue à Bruxelles d’une conférence sur la migration massive des Vénézuéliens et ses conséquences sur la région.

Le Venezuela “rejette la convocation et la tenue de la soi-disant Conférence internationale de solidarité avec les réfugiés et les migrants vénézuéliens et leurs pays d’accueil (…) organisée par les gouvernements du Canada et de l’Union européenne, avec la participation de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM)“, a déclaré le ministère vénézuélien des Relations extérieures dans un communiqué.

Caracas a affirmé que cet événement, qui se tiendra les 16 et 17 mars à Bruxelles, est “organisé dans le but de collecter d’énormes sommes d’argent, et qu’il s’agit d’un événement hostile” au Venezuela.

Le gouvernement de M. Maduro a également dénoncé la “politisation des organismes internationaux chargés des migrations, ainsi que la manipulation et le mépris éhonté de la rigueur scientifique dans le traitement des chiffres relatifs aux migrants“.

7 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays

Selon l’ONU, quelque 7,2 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays, notamment pour des raisons économiques après sept années consécutives de récession. Selon les estimations, environ 6 millions d’entre eux ont migré vers l’Amérique latine et les Caraïbes.

Sans donner de chiffres, le gouvernement vénézuélien assure que ce nombre est bien inférieur, tout en soulignant que beaucoup ont été rapatriés via le “Plan Retour à la Patrie”, tandis que des “centaines de milliers” sont rentrés volontairement au cours des dernières années.

avec Belga/Photo Belga (manifestation de 2013)