Le vélo sous toutes ses formes au Bike Brussels de Tour & Taxis

Cette sixième édition, prévue du vendredi 22 au dimanche 24 mars à la gare Maritime, propose au grand public de tester les dernières innovations du secteur ou de s’équiper pour un voyage à deux roues.

Plus de 150 exposants sont rassemblés sur les 20.000 mètres carrés de l’événement. Les associations et les administrations publiques sont aussi présentes pour “sensibiliser à l’utilisation du vélo dans une démarche de mobilité douce et active“, expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Le vélo est un mode de déplacement qui connait un succès grandissant. En 2023, les comptages réalisés par l’ASBL Pro Velo ont montré une augmentation de presque 14% de son utilisation à l’heure de pointe du matin à Bruxelles par rapport à l’année précédente. Les vélos familiaux et électriques ont clairement la cote.

► Mobilité : les transports en commun et le vélo gagnent du terrain à Bruxelles

Certaines entreprises l’ont bien compris et investissent dans ce secteur. C’est le cas de D’Ieteren, de l’enseigne Lucien ou du groupe Colruyt et Bike Republic. Des acteurs qui sont présents ce week-end au salon du vélo “Bike Brussels” à Tour & Taxis et qui deviennent de plus en plus importants. Comment le secteur vit-il cette mutation ? Nous avons tenté de le savoir.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Massimo Pane et Djop Medou Mvondo