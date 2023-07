Le trafic ferroviaire interrompu entre Jette et Opwijk

Le trafic ferroviaire est interrompu cet après-midi entre Jette et Opwijk, à la suite d’une collision entre un train et une voiture, indique la SNCB. L’accident, qui s’est produit à hauteur de Klei à Opwijk, a perturbé le trafic ferroviaire entre Bruxelles et Dendermonde.

“Une voiture qui se rendait de Merchtem à Opwijk a, pour une raison inconnue, traversé la voie ferrée et a été heurtée par un train en approche“, a déclaré la bourgmestre d’Opwijk, Inez De Coninck. “Il s’agissait pourtant d’un passage à niveau surveillé, avec des feux et des barrières, et le passage à niveau était fermé. La conductrice du véhicule serait gravement blessée.“

Selon les services de secours, la femme a dû être dégagée des décombres avant d’être transportée à l’hôpital. “Le train s’est arrêté à la gare d’Opwijk, où les passagers ont pu descendre“, a précisé la bourgmestre. “L’accident a interrompu le trafic ferroviaire, mais la N211 a également été temporairement fermée.” Une enquête doit déterminer les circonstances de la collision.

Belga -Image BELGA