Le temps de parcours des trains IC entre Liège et Bruxelles bientôt rallongé de 13 minutes

Les trains IC entre Liège-Guillemins, Ans, Waremme et Bruxelles suivront un itinéraire différent et s’arrêteront également à Brussels Airport à partir du 15 décembre 2024, indique vendredi la SNCB.

Le temps de parcours sera dès lors rallongé de 13 minutes. Parmi les autres nouveautés du plan de transport pour 2025, on retrouve également une nouvelle liaison ferroviaire à grande vitesse entre les gares de Bruxelles-Midi et Amsterdam-Zuid ainsi qu’une liaison classique entre la capitale belge et Paris.

Le trajet de plusieurs trains IC et S a été modifié à la suite d’une étude de faisabilité réalisée par Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, pour assurer l’offre de trains nationale et internationale et le transport de marchandises par les différents opérateurs du réseau, explique la SNCB. C’est dans ce cadre que l’itinéraire des trains IC entre Liège-Guillemins, Ans, Waremme et Bruxelles a été modifié et passera, dès la fin de l’année, par Brussels Airport. “Ces gares disposeront ainsi d’une liaison ferroviaire directe avec l’aéroport de Zaventem”, souligne la SNCB.

En conséquence, le temps de parcours entre Waremme et Bruxelles augmentera de 13 minutes. Ceci sera toutefois compensé par la prolongation d’une liaison S entre Waremme et Landen jusqu’à la capitale. Les trains P continueront, quant à eux, de circuler aux heures de pointe, permettant un trajet en moins d’une heure, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, assure la SNCB. Une nouvelle liaison classique entre Bruxelles et Paris verra également le jour à partir de décembre prochain, à l’image de l’offre Eurocity mise en place à destination des supporters et des touristes durant les Jeux olympiques et paralympiques. Il s’agira d’un train qui reliera les deux capitales, via Mons, en un peu moins de 3 heures.

Enfin, dernière importante nouveauté, une nouvelle liaison ferroviaire internationale à grande vitesse sera déployée entre les gares de Bruxelles-Midi et Amsterdam-Zuid à partir de décembre 2024 et à raison de 16 fois par jour (aller-retour). Elle sera mise en service avec de nouvelles rames appartenant à Nederlandse Spoorwegen (NS), l’équivalent néerlandais de la SNCB. Cette liaison s’ajoutera aux trains IC classiques (également 16 allers-retours quotidiens) qui relient les gares de Bruxelles-Midi et Rotterdam-Centraal. L’offre de trains à destination et en provenance des Pays-Bas va donc doubler.

Belga