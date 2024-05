Le suspect du double meurtre à Molenbeek ne demande pas à être libéré

L’homme qui s’est livré mardi à la police après un double meurtre perpétré dans un appartement de Molenbeek-Saint-Jean a comparu vendredi devant la chambre du conseil de Bruxelles. Le trentenaire a reconnu sa responsabilité dans la mort des deux victimes, a indiqué son avocat. Ses motivations restent cependant floues. Son conseil n’a donc pas demandé la libération de son client.

Mardi vers 15h00, le suspect s’était présenté dans un commissariat de la zone de Bruxelles-Nord et avait affirmé à la police avoir poignardé quelqu’un dans une habitation située avenue Henri Hollevoet, à Molenbeek-Saint-Jean. La police de Bruxelles-Ouest s’était rendue à l’adresse indiquée et y avait découvert deux corps: celui d’une femme de 55 ans et celui d’un homme âgé de 63 ans. Les secours n’avaient rien pu faire pour Paul Buyse, un artiste à la renommée locale, et son ex-conjointe. Dans la foulée, le suspect de 34 ans avait été privé de liberté. Un juge d’instruction l’a ensuite placé sous mandat d’arrêt pour meurtre. Vendredi, l’inculpé a comparu devant la chambre du conseil, qui a confirmé sa détention.

D’après les premiers éléments de l’enquête, les faits se seraient déroulés dans un contexte relationnel, avait indiqué le parquet jeudi. Certains médias rapportent pour leur part que le trentenaire serait confronté à des troubles mentaux, ce que n’a pas confirmé son avocat, Me Nicolas Crutzen. Ce dernier a précisé que son client réside en Belgique depuis 11 ans et n’avait jusqu’alors jamais été confronté à la justice. Les victimes l’auraient accueilli chez elles pour lui venir en aide. L’enquête devra tenter d’éclairer les motivations du meurtrier et le déroulé des événements.

