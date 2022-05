Le Streat Fest mettra la street food à l’honneur à Tour&Taxi du 12 au 15 mai

Un festival dédié à la street food aura lieu à Tour&Taxi du 12 au 15 mai. Streat Fest proposera 80 activités participatives et gratuites.

La street food, c’est-à-dire la vente de plats dans l’espace public, est plutôt tendance depuis plusieurs années. Il ne s’agit aujourd’hui plus de nourriture rapide et de basse qualité, bien au contraire. Pour célébrer ce phénomène, le festival Streat Fest proposera une offre culinaire variée et organisera de nombreuses activités.

Parmi les rendez-vous prévus : des ateliers et cours de cuisine donnés par de grands noms de la scène gastronomique, comme Carlo de Pascale, Sébastien Hayot et Marion Diagre. Il sera également possible d’apprendre à mettre son plat en valeur et réaliser des photos au smartphone, grâce au cours de la blogueuse Myriam Baya.

Il ne s’agira pas seulement de nourriture, car des workshops originaux seront organisés, comme le Yoga & Beer ou le Yoga & Wine, une initiation au hip-hop ou au skateboard. Ces activités sont gratuites, mais requièrent une inscription préalable le jour même sur le site du festival.

Des concerts prévus

À la street food s’ajouteront quelques concerts, dont ceux de Jali et Laura Crowe & Him. Ce sera l’occasion de découvrir d’artistes comme Funky Bumpa, Estelle Gabé, Le Thé Méthane, ou Suicide Sue. Il y aura une touche de musique urbaine avec les concerts de Malek , Manzo, Youssef Swatt’s et The Doug, et des DJ sets.

M.D. – Photo : Pexels