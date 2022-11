Le sapin de la Grand-Place a été abattu ce mercredi matin à Raeren

Le sapin de Noël qui trônera sur la Grand-Place de Bruxelles à l’occasion des Plaisirs d’Hiver a été abattu à Raeren dans la province de Liège, ce mercredi.

► Les Plaisirs d’Hiver de retour le 25 novembre : voici toutes les nouveautés de cette 22e édition

Le conifère arrivera sur la Grand-Place jeudi vers 06h00.

Le Nordmann d’une quarantaine d’années mesure près d’une quarantaine de mètres et pèse entre 5 et 6 tonnes. Ce sont des particuliers, Max Kockartz et sa compagne qui l’offrent à la Ville de Bruxelles. “Nous avons acheté la maison il y a un an. Le sapin dans le jardin était très grand. La lumière n’entrait plus dans la maison. Pour des raisons de sécurité nous avions décidé de le faire abattre“, explique le propriétaire.

Le propriétaire de l’arbre se dit très fier de pouvoir lui donner une seconde vie et de ravir les milliers de visiteurs des Plaisir d’Hiver. “On sera là demain matin pour son arrivée à la Grand-Place puis nous retournerons aux Plaisirs d’Hiver pour le voir décoré“, déclare Max Kockartz.

Belga – Photo: Belga/Françoise Peiffer