Le Samusocial active son plan canicule pour les sans-abri

Le Samusocial , le dispositif d’urgence pour personnes sans-abri à Bruxelles, a décidé d’activer le plan canicule pour venir en aide aux personnes sans-abri de la capitale. La vague de chaleur et les températures élevées qui touchent actuellement la Belgique peuvent entraîner un réel danger de déshydratation chez les personnes sans-abri, prévient le Samusocial .

Ainsi, les équipes mobiles d’aide parcourront la ville, les parcs et les espaces publics afin de distribuer des bouteilles d’eau et le plan des fontaines en eau potable aux personnes sans-abri. Le plan, réalisé par l’ASBL Infirmiers de rue, liste toutes les fontaines d’eau potable à Bruxelles, dans le Pentagone et en dehors, ainsi que les toilettes gratuites disponibles dans la capitale.

Les personnes sans abri particulièrement à risque sont d’autant plus susceptibles d’être déshydratées. “Certaines personnes ne prennent parfois plus les mesures d’usage pour se protéger du soleil et de la chaleur, se mettre à l’ombre, boire suffisamment d’eau, etc.”, indique l’ASBL.

Les équipes du Samusocial apportent une attention particulière aux personnes vulnérables (personnes âgées, malades ou désorientées, etc.) pour s’assurer que celles-ci soient hydratées et qu’elles prennent les mesures adéquates pour se protéger du soleil et de la chaleur. Les personnes les plus fragiles seront orientées vers les centres d’hébergement du Samusocial afin qu’elles puissent s’abriter à l’ombre.

Belga – Photo : Belga

■ Interview en direct de Meryem Laadissi.