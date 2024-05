le RWDM s’incline face à Charleroi (1-3) et jouera son maintien lors du dernier match

Comme lors de la journée précédente (0-1 contre Courtrai), le RWD Molenbeek s’est incliné alors qu’une victoire lui aurait permis de s’assurer de finir à la place de barragiste. Le Sporting Charleroi a logiquement dominé les Bruxellois lors de la 5e journée des Relegation Playoffs de la Jupiler Pro League au stade Machtens (1-3).

Supérieur dans le jeu, Charleroi a fait plier son adversaire en une mi-temps. Le premier but est venu d’une frappe lointaine d’Achraf Dari après sept minutes. Le gardien molenbeekois Guillaume Hubert ne s’est pas couché assez vite et le ballon a filé vers le demi-filet opposé. Vetle Dragsnes a doublé la mise (35e) après un bon débordement à gauche, une feinte pour se remettre sur son pied droit et une frappe qui a terminé dans les buts avec l’aide du poteau. Quatre minutes plus tard, Parfait Guiagon tuait le suspense. Sur une récupération haute des Zèbres, Oday Dabbagh a fixé la défense et transmis entre les lignes à l’attaquant ivoirien, vainqueur ensuite de son duel contre Hubert. En seconde période, Charleroi a géré son avantage mais n’a pas empêché le RWDM de se créer quelques occasions. Romildo Del Piage a d’abord touché la barre sur une frappe lointaine (54e) avant que Makhtar Gueye ne réduise l’écart. Le Sénégalais a profité de la désorganisation de la défense carolo pour placer une tête dans le but vide sur un centre d’Ilay Camara (64e). Au classement, Charleroi, déjà assuré de terminer à la première place, totalise 39 points. Molenbeek est deuxième avec 30 points et pourrait se faire dépasser par Courtrai (28 points) si les Kerels battent Eupen à domicile dimanche (19h15). Un match nul ou une défaite dans cette rencontre enverrait par ailleurs les Germanophones en D1B.

Belga