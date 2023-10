le RWDM s’incline (encore) en fin de match

Saint-Trond s’est imposé 2-1 face au RWDM vendredi soir en ouverture de la 12e journée de Jupiler Pro League. Les hommes de Thorsten Fink ont pris le meilleur sur des Bruxellois entrainés par Claudio Caçapa. Les deux équipes, à égalité avant la rencontre, ont attendu le dernier quart d’heure pour offrir du spectacle avec 3 buts dans les dix dernières minutes.

Le RWDM s’est procuré la première occasion du match avec Jeff-Reine Adélaïde qui a placé son coup-franc juste au-dessus du but de Suzuki (22e), avant que Camara ne trouve les gants de Suzuki (27e). La plus belle opportunité de la première période est venue des pieds d’Ito mais sa frappe a trouvé Defourny, qui sortait un bel arrêt (36e). En deuxième mi-temps, la rencontre s’est soudainement animée dans le dernier quart d’heure. Saint-Trond obtenait un pénalty après l’intervention du VAR pour une faute de main de Segovia (79e). Koita s’est chargé de le convertir et n’a laissé aucune chance à Defourny (82e). Gueye a égalisé en toute fin de rencontre pour les Bruxellois en convertissant un centre et n’a laissé aucune chance à Suzuki (90+4e).

Le club molenbeekois pensait avoir obtenu un partage in extremis mais Saint-Trond a crucifié les hommes de Caçapa grâce à un but de Daiki Hashioka après un centre de Eric Bocat (90+6e). Avec ce résultat, les ‘Canaris’ mettent fin à une mauvaise série et remontent provisoirement à la 9e place et se rapprochent à une unité du top 6. Le RWDM laisse filer les points et reste coincé à la 11e place avec 13 points. La 12e journée se poursuivra samedi avec Malines qui recevra le Cercle de Bruges à 16h, le déplacement de Charleroi à Eupen à 18h15 avant qu’Anderlecht ne reçoive l’OH Louvain à 20h45.

Belga