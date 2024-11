Le RWDM s’incline à Liège à la dernière minute (2-1)

La 11e journée de la Challenger Pro League a débuté vendredi avec la première victoire 2-1 à domicile du FC Liège face au RWDM et du partage 2-2 entre le Lierse et Lokeren-Temse. Au classement, les Bruxellois (23 points) restent premiers, le Lierse (15) est 7e, Liège (13) 9e et Lokeren (12) 11e.

Le RWDM a animé le début de la rencontre et a forcé plusieurs corners. Les Bruxellois commençaient à caler quand une mauvaise relance liégeoise leur a permis d’ouvrir la marque par Marsoni Sambu (14e, 0-1). Ce premier but de la saison du défenseur angolais a boosté les Molenbeekois, qui ont multiplié les situations dangereuses par Noah Dodeigne (28e) et Christ Makosso (29e). Mais le RWDM a vu son élan coupé par Ryan Merlen, qui a égalisé sur coup franc (33e, 1-1). À la reprise, les Sang & Marine ont confirmé leur enthousiasme retrouvé mais ils se sont heurtés sur un Bill Lathouwers attentif à deux reprises coup sur coup (48e). Ces arrêts ont redynamisé le RWDM mais Liège a tenu le coup et sur un contre, Mohamed Moulhi lui a donné la victoire (90e+2, 2-1). Dans le même temps, le Lierse a stoppé la remontée de Lokeren-Temse, qui restait sur deux victoires. Sebastiaan Brebels a donné l’avance au club de Daknam grâce à un bel effort personnel le long de la ligne de fond (18e, 0-1). Dominateurs, les Lierrois ont concrétisé leur supériorité par Bryan Adinany (40e, 1-1) Directement après la pause, les visiteurs sont repassés devant via un tir croisé de Samuel Ntamack mal négocié par Kjell Peersman (60e, 1-2). Sous pression, les Waeslandiens ont éprouvé encore plus de mal quand Mohamed Soumare a été exclu (76e). L’égalisation était dans l’air et elle est arrivée via la tête de Luc Marijnissen (80e, 2-2).

Belga