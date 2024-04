Le RWDM s’impose à Courtrai et peut toujours rêver de maintient

Malgré trois buts d’avance après 24 minutes, le RWDM a souffert mais s’est finalement imposé 2-4 à Courtrai dimanche lors de la 3e journée des Relegation Playoffs de la Jupiler Pro League au Stade des Éperons d’or. Après la victoire 3-1 contre Euepn, ce deuxième succès de suite permet aux Bruxellois de prendre cinq points d’avance à la deuxième place.

Le RWDM a rapidement pris les devants. Après une transition rapide, Xavier Mercier a buté sur Lucas Pirard mais le gardien a remis le ballon dans les pieds molenbeekois et Makhtar Gueye a poussé le ballon dans le but vide (11e). Molenbeek a récidivé trois minutes plus tard, Sousa reprenant de la tête un corner de la gauche de Mercier (14e). Un pénalty converti par Carlos Alberto a ensuite permis aux Bruxellois de mener de trois buts après 24 minutes. Courtrai s’est créé quelques occasions ensuite et est revenu à deux buts d’écart grâce à Thierry Ambrose (37e), qui a bien suivi un tir de Gianni Bruno contré par Sousa. En deuxième période, après plusieurs occasions manquées des deux équipes, Davies a encore réduit l’écart, sa reprise de la tête peu puissante étant aidée par une déviation du poteau pour tromper Guillaume Hubert (66e). Sous la pression des Kerels, Gueye a manqué deux nouvelles occasions (76e, 84e) mais Jeff Reine-Adelaide a finalement délivré le RWDM, profitant de la désorganisation de la défense adverse en contre (90e+8). Avec 30 points, le RWDM conforte sa deuxième place, synonyme de barrage face au vainqueur des Playoffs de Challenger Pro League. Charleroi est premier avec trois points de plus et Eupen et Courtrai comptent chacun 25 points. La troisième journée des Playoffs se termine à 19h15 avec Charleroi-Eupen.

