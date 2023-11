Le Roi en visite à la maison “Play4Peace” en soutien aux jeunes défavorisés

Le roi Philippe a rendu visite à la maison “Play4Peace” lundi, QG de l’association du même nom qui vise à soutenir les jeunes Bruxellois moins favorisés dans leur développement personnel autant que professionnel, notamment grâce au sport et à l’éducation. Le Roi a pu discuter avec les jeunes concernés de leurs visions, de leurs espoirs et de leurs aspirations à l’horizon de 2030.

Placé sous le haut patronage du Roi depuis 2018, l’association entend déjouer les barrières sociales et culturelles à Bruxelles. Chaque année, Play4Peace aide ainsi plus de 1.000 jeunes défavorisés, âgés de 14 à 26 ans, à “sortir de leur routine, à explorer le monde, à s’impliquer dans la société et à s’investir dans leurs quartiers et communautés”, peut-on lire dans un communiqué.

“Je me suis inscrite chez Play4Peace en mai, alors que je cherchais un endroit où étudier tranquillement pendant mes examens. J’ai découvert un cadre familial et gratuit qui me permet de pratiquer différents sports (football, boxe ou encore golf), me motive dans mes études et m’aide à me créer un réseau”, a confié Nisrine, jeune membre de Play4Peace. En septembre dernier, l’ASBL a en outre lancé la “Play4Peace Academy”, dont l’ambition est de fournir aux jeunes, de façon totalement gratuite, les codes et outils de base de l’entreprenariat, au travers de sessions de coaching, de formations intensives, de conférences, et d’événements de réseautage.

À l’occasion des 200 ans de l’indépendance de la Belgique, le Palais royal a par ailleurs lancé le programme “Youth Goals 2030”, qui prévoit une rencontre annuelle entre des jeunes Bruxellois de l’ASBL et le Roi (ainsi que ses conseillers), afin de faire un suivi des projets en cours et pour aborder des thèmes qui animent les jeunes. “Aujourd’hui, on a pu parler de sujets qu’on vit au quotidien, comme l’éducation, l’orientation professionnelle, la santé mentale, le logement, la sécurité ou encore le conflit identitaire”, s’est réjoui Nisrine, présente à l’entretien de lundi entre le roi Philippe et les élèves de la maison Play4peace, à Molenbeek.

"Le Roi était très à l'écoute, et il a réellement accordé du temps pour que chacun d'entre nous ait le droit à la parole", a-t-elle précisé.

Avec l’académie, notre mission est de favoriser l’inclusion socio-professionnelle grâce à un programme complet qui combine éducation, sport et entrepreneuriat”, a précisé l’association dans un communiqué. Fondée en 2015, Play4Peace a pour mission fondamentale la création d’opportunités pour les jeunes, tant d’un point de vue professionnel que personnel. Pour cela, elle leur donne accès à des activités souvent considérées hors de leur portée. En 2024, Play4Peace célèbrera son 10e anniversaire.

Reportage : Marie-Noëlle Dinant, Karim Fahim et Stéphanie Mira (avec Belga)