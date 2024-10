Le risque d’accidents graves double après le changement d’heure

À l’approche du passage à l’heure d’hiver ce week-end, le changement de luminosité en fin de journée augmente significativement les risques d’accidents pour les piétons, avertit vendredi l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) dans une nouvelle campagne.

Selon les données collectées entre 2019 et 2023, la période la plus critique se situe aux heures de pointe, particulièrement entre 16h et 19h, où l’on enregistre trois fois plus d’accidents que le matin. Cyclistes et trottinettistes sont également concernés par la baisse de visibilité, avec une augmentation de 22% des accidents dans l’obscurité entre octobre et novembre.

La hausse du nombre de collisions impliquant des piétons s’observe également pendant toute la période hivernale. Ainsi, un accident de piéton sur deux (49%) survient ainsi entre le mois d’octobre et le mois de février, une période pourtant a priori moins propice aux déplacements à pied.

Face à ce constat, l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) lance une campagne de sensibilisation. Ces vendredi et samedi après-midi, plus de 10.000 kits de visibilité seront distribués près des gares et dans les centres commerciaux wallons. Un piéton en vêtements sombres n’est visible qu’à 20 mètres dans les phares, contre 150 mètres avec des accessoires réfléchissants, rappelle l’Agence.

Halloween, une soirée à risques

Enfin, l’AWSR rappelle les risques liés au week-end d’Halloween, pendant lequel de nombreux enfants vêtus de déguisements foncés circulent dans l’obscurité. L’Agence recommande de prévoir des accessoires réfléchissants et d’opter si possible pour du maquillage plutôt qu’un masque qui réduit le champ de vision de l’enfant. L’AWSR appelle également les automobilistes à la plus grande prudence, en adaptant leur vitesse et en assurant une bonne visibilité.

Belga – Photo : Belga