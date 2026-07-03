Le restaurant La Paix quitte Anderlecht

C’est une page qui se tourne pour l’une des tables les plus emblématiques de Bruxelles.

Le restaurant La Paix donne ce vendredi son tout dernier service dans son écrin d’Anderlecht, face aux Abattoirs, où il a posé ses couverts pendant plus d’un siècle. Deux étoiles Michelin et vingt ans d’émotions plus tard, l’établissement s’apprête à écrire un nouveau chapitre.

Le déménagement n’est pas une fermeture. La Paix reprendra du service le 15 septembre prochain à l’hôtel Astoria, rue Royale, avec quelques évolutions notables : une carte viendra s’ajouter aux menus, et des propositions de plats plus originales sont annoncées.

■ Reportage de Claire Vermeulen, Béatrice Broutout et Corinne De Beul