Le projet du théâtre Le Public franchit une étape décisive

Le conseil a validé une garantie communale plafonnée à 500.000 euros pendant deux ans, liée à un crédit de 3,2 millions d’euros sur vingt ans accordé par Belfius. La commune ne finance pas le projet, mais se porte garante en cas de défaillance.

“On est très heureux d’être soutenu comme ça par la commune. Tous les éléments sont pour l’instant au vert pour pouvoir démarrer“, a déclaré vendredi Michel Kacenelenbogen. “Sauf éléments que je ne maîtrise pas, on devrait démarrer les travaux à la rentrée.” Le dossier doit encore recevoir l’aval de l’autorité de tutelle. Les travaux devraient durer environ 18 mois.

Le projet remonte à 2021, lorsque Le Public a remporté l’appel d’offres pour réaffecter l’ancienne justice de paix d’Uccle. Prévue pour la saison 2023-2024, l’ouverture a été retardée par plusieurs recours de riverains, qui ont aussi contribué à faire passer le coût du projet de 5 à près de 7 millions d’euros. Le financement repose désormais sur Belfius, finance&invest.brussels, St’art Invest et un apport d’un million d’euros du Théâtre Le Public.

Au conseil communal, Marc Cools (Uccle en Avant) a rappelé les nombreuses incertitudes qui ont entouré le dossier. La bourgmestre Valentine Delwart (MR) a mis en avant les retombées culturelles et sociales attendues, notamment les collaborations avec les écoles et le quartier.

Belga