Le procureur du Roi Julien Moinil reste placé sous haute protection

Le procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, reste placé sous une protection policière particulièrement renforcée, a pu constater l’agence Belga mardi, lors d’une conférence de presse organisée par le parquet afin de dresser un bilan sécuritaire de l’été. La saison a été marquée par une série d’incidents de tirs dans la capitale.

Début juillet, plusieurs sources avaient confirmé que le procureur avait été placé sous protection policière, car il faisait l’objet d’une menace “sérieuse et imminente”, émanant d’organisations criminelles actives dans le trafic de stupéfiants. Comme pour tout placement sous protection rapprochée, l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam) et les services de police compétents avaient évalué conjointement la menace pesant sur Julien Moinil. Lors de la conférence de presse organisée mardi, les mesures de sécurité inhabituelles mises en place autour de l’événement confirmaient que la situation n’a pas changé. Les journalistes présents ont dû montrer patte blanche avant d’être minutieusement fouillés, sacs et matériel compris, avec des palpations appuyées.

Dans la salle, un périmètre de sécurité empêchait la presse de s’installer trop près de l’orateur, entouré d’un service de protection imposant. Interrogé sur sa sécurité, Julien Moinil a répété à plusieurs reprises qu’il ne ferait “aucun commentaire sur sa situation personnelle“. Depuis son entrée en fonction à la tête du parquet de Bruxelles, en janvier, l’ancien magistrat du parquet fédéral a fait de la lutte contre le trafic de drogue une priorité, multipliant les opérations policières d’envergure et les actions ciblées contre les réseaux criminels.

Belga – Photo Belga