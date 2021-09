Le procès du meurtrier présumé d’Eunice, poignardée à Schaerbeek, est reporté faute de jurés

La présidente de la cour d’assises de Bruxelles n’a eu d’autre choix que de reporter à une date indéterminée le procès du meurtrier présumé d’Eunice, une jeune prostituée nigériane poignardée à mort dans sa carrée à Schaerbeek en 2018. En cause, la cour n’avait plus aucun candidat juré masculin pour compléter le jury, alors déjà constitué de huit femmes et trois hommes.

“La Cour constate être dans l’impossibilité de former un jury, l’urne ne contenant plus aucun nom de jurés. Elle renvoie l’affaire à une date indéterminée où il sera procédé à la formation d’un nouveau jury”, a annoncé la présidente de la cour d’assises de Bruxelles, lundi vers 16h00, après avoir débuté vers 14h00 le tirage au sort des jurés pour le procès du meurtrier présumé d’Eunice, une jeune prostituée nigériane tuée en juin 2018 à Schaerbeek.

La cour avait déjà tiré au sort huit femmes et trois hommes. Il ne restait donc plus qu’un candidat juré masculin à choisir. En effet, pour respecter la parité entre hommes et femmes, le jury ne peut jamais contenir plus de huit jurés d’un même sexe. Toutes les femmes restantes ont donc été récusées, mais l’urne s’est rapidement trouvée vide, sans qu’aucun nouveau nom d’homme réapparaisse. Il semble en effet que trop peu de citoyens ont répondu à leur convocation.

Un pareil cas est extrêmement rare et ne peut aboutir qu’à la décision, inévitable, d’annuler le procès pour le re-fixer à une date ultérieure, où le tirage au sort des jurés sera recommencé de zéro. La présidente de la cour n’a pu dire aux candidats jurés qui se sont présentés, eux, dès 14h00 au palais de justice qu’elle était “navrée”.

Le corps sans vie d’Eunice, une jeune prostituée nigériane de 23 ans, avait été découvert le 5 juin 2018, rue de Linné à Schaerbeek vers 4h45. Elle avait été tuée de multiples coups de couteau. Un jeune homme de 17 ans à l’époque, bien connu des services de police, avait été arrêté le 20 juin 2018. Il est en aveux des faits, expliquant que son geste aurait pour contexte “un différend suite à une relation sexuelle tarifée“, indique le parquet de Bruxelles. Le garçon avait été placé en IPPJ de type fermée.

