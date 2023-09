Le procès des attentats reprend lundi pour son dernier volet: “Il faut qu’il prenne fin maintenant”

Le procès des attentats de Bruxelles reprend ce lundi avec une ultime phase : celle du débat sur les peines.

On savait déjà qui était coupable et qui ne l’était pas, mais il sera ici décidé par exemple de combien d’années de prison les accusés écoperont.

Sabine Borgignons est l’une des victimes de l’attentat de Maelbeek. 7 ans plus tard, les séquelles psychologiques et physiques sont toujours là.

La veille de la reprise du procès, ce qu’elle souhaite, c’est pouvoir enfin tourner la page. “C’est comme s’il y avait un mur qui empêchait d’aller plus loin. Il faut que le procès prenne fin maintenant et pas qu’il y ait 10.000 discussions par rapport aux inculpés, encore et encore“, estime-t-elle.

Les discussions reprennent après plus d’un mois d’interruption. Le jury d’assises avait reconnu huit des dix accusés, coupables.

Place maintenant au dernier volet pénal du procès : le débat sur les peines. “On va commencer avec le réquisitoire du ministère public“, commence Guillaume Lys, avocat de l’association de victimes V-Europe. “Les magistrats fédéraux vont réclamer certaines peines à l’encontre des accusés. On attend aussi de voir quelle sera la défense qui sera apportée. Pendant tous ces mois, on avait face à nous des personnes qui ont minimisé leur rôle et qui n’ont pas voulu reconnaître de nombreuses choses. Est-ce qu’on aura une attitude différente de leur part, peut-être plus opportuniste ?“, ajoute-t-il.

Au total, les débats et la délibération devraient durer deux semaines.

Sabine sera présente ce lundi. C’est une manière pour elle de tourner la page qui a bien trop longtemps guidé sa vie. “Je n’oublierai jamais. Les cicatrices sont là et elles seront toujours là. Ma vie ne changera pas. C’est à moi de vivre avec et essayer, non pas d’oublier, mais de passer à autre chose. M’occuper de ma vie reprendre ma vie en main et arrêter de vivre par rapport à ce que eux ont fait“, nous confie Sabine.

■ Reportage de Meryem Laadissi, Karim Fahim et Hugo Moriamé