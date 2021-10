Le premier “Tramway New Generation” de la Stib est arrivé à Bruxelles

La livraison de ces 90 trams, combinée au remplacement d’une partie des trams les plus anciens, permettra d’accroître la capacité totale du parc de la Stib d’environ 10.000 places, soit environ 15% de capacité supplémentaire, au bénéfice de l’ensemble des voyageurs. Le nouveau tram TNG constitue une version revue et corrigée des trams les plus récents, T3000 et T4000, circulant actuellement sur le réseau.

Cinq exemplaires en test

L’extérieur des véhicules est très semblable aux précédents, c’est à l’intérieur que les changements sont perceptibles. Plus spacieux, le nouveau tram offre de larges portes et un plancher bas intégral. Son accès a été amélioré pour les personnes à mobilité réduite. Deux espaces multifonctionnels pour les personnes en chaise roulante et les poussettes ont été aménagés à bord.

Parmi les équipements dernier cri : de grands écrans d’information, un éclairage LED indirect, un système de refroidissement d’air performant, des bogies souples afin de réduire au maximum les vibrations.

Le TNG sera disponible en version courte de 32 m et longue de 43 m, offrant respectivement 181 et 255 places, dont 47 et 65 places assises. Au cours des six prochains mois, cinq exemplaires seront testés sans voyageurs. La commande de 90 exemplaires sera ensuite honorée à raison de la livraison d’un exemplaire toutes les deux semaines.

Avec Belga

■ Reportage de Thomas Dufrane, Marjorie Fellinger et Raphaël Sossa