Le plan de circulation Cage aux Ours entre en vigueur lundi : voici ce qui change à Schaerbeek

Des modifications dans le cadre du Plan GoodMove développé par la commune.

Après les quartiers Azalées et Royale Sainte-Marie, c’est au tour du quartier de la Cage aux Ours, qui englobe également la place Colignon, de voir son nouveau plan de circulation entrer en vigueur. Ainsi, ce nouveau plan, comprenant des mises à sens unique et des filtres, sera d’application à partir de ce lundi, sauf dans les avenues Princesse Elisabeth et Maréchal Foch.

Concrètement, la rue Stephenson sera mise à sens unique pour les voitures, en direction de la place Stephenson : à la fois depuis la rue Pavillon, et depuis la rue François-Joseph Navez, les deux sens uniques se rejoignant au niveau de la place. De même, sur la place Stephenson, un sens unique est placé côté ouest, tandis qu’un filtre est installé au centre de la place pour laisser passer les vélos et les transports en commun mais pas les voitures.

De même, le même genre de filtre est installé au niveau de la place Pavillon, tandis qu’un second filtre est installé dans la rue Pavillon au niveau de la rue Vanderlinden, pour laisser passer les vélos et les voitures des riverains du quartier mais pas le trafic de transit.

“Les rues Navez, Stephenson, Van Oost et du Pavillon souffrent du trafic de transit qu’il faut rediriger vers le canal pour rendre au quartier son caractère local“, explique la Région, “les abords des écoles de ces rues doivent être sécurisés et plus accessibles pour les transports en commun“.

Les autres filtres, rues à double sens et rues à sens unique restent en vigueur dans le quartier.

Suite de la mise en oeuvre en 2023

Des mises à sens unique sont également prévues autour de la place Verboeckhoven (la Cage aux Ours), dans un second temps. En effet, “le quartier autour des places Verboeckhoven et du Pavillon est embouteillé de manière quasi-permanente. Une meilleure accessibilité est favorable aux commerces“, justifient ainsi les autorités régionales.

Ainsi, la mise à sens unique de l’avenue Princesse Elisabeth est prévue courant 2023, après le réaménagement de l’avenue. “Cette avenue n’est pas confortable pour les vélos, l’intersection avec le boulevard Lambermont est dangereuse et la sécurité routière doit y être améliorée“, explique la Région.

L’avenue Maréchal Foch connaîtra le même sort à partir du mois de janvier, après des travaux sur la place Pogge.

ArBr – Photo : Belga (illustration)