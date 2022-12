Le personnel soignant à la recherche de ses collègues fantômes

La CNE s’inquiète dans un communiqué de la pénurie de personnel dans les secteurs sociaux et dans les soins de santé. Le syndicat rappelle que le Front Commun a lancé plusieurs signaux d’alarme vers les différents gouvernements et ministres.

C’est la déclaration budgétaire fédérale 2023-24 qui a mis le feu aux poudres, selon la CNE. Un budget, qui, selon le syndicat, ne prévoient aucune mesure de soutien aux secteurs sociaux et de santé. “Le cercle vicieux existe… et ce n’est pas la prolongation des mesures exceptionnelles de dérégulation, prises pendant la pandémie, qui apporte une solution : travail des pensionnés, flexi-jobs, heures sup défiscalisées, volontaires, étudiants sans limites de nombre d’heures, …. Au contraire, ces mesures disqualifient le professionnalisme du secteur !“, explique le syndicat.

Plusieurs actions dans les hôpitaux

le Front Commun syndical du Non marchand lance sa campagne « A la recherche du collègue fantôme ». On peut voir notamment sur le site d’Érasme, des fantômes accrochés aux abords de l’hôpital, pour représenter le manque de personnel. D’autres actions auront lieu au cours de la journée. Cette journée nationale d’action sera suivie, le 31 janvier, d’une manifestation monstre du Non marchand à Bruxelles.

Rédaction, Photo : CNE