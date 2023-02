Le personnel des Recypark victime d’agressions : “On ne se sent plus en sécurité”

Le personnel des Recypark subit plusieurs dizaines d’agressions chaque année sur le terrain. Une tendance condamnée par Bruxelles-Propreté, qui rappelle le dispositif déjà en vigueur.

47 agressions ont eu lieu en 2022, à l’encontre du personnel des Recypark de Bruxelles-Propreté. Harcèlement moral et/ou sexuel, agression psychologique et/ou physiques : ces agressions sont de nature différente, mais résultent, la plupart du temps, d’un refus de se conformer au règlement spécifique des Recypark. “Les insultes, c’est quotidien. Des clients arrogants et malpolis qui ne nous respectent pas. Parfois malheureusement, il y a aussi des agressions physiques. Souvent des menaces également. Les agents ne se sentent plus en sécurité ici“, témoigne l’un d’eux à notre micro.

Bruxelles-Propreté déplore un nombre le nombre d’agressions, de la part de certains usagers, dans les Recypark régionaux (Recypark Sud, Nord et Humanité), ainsi que celui des Recypark d’Auderghem et de Woluwe-Saint-Pierre. “En soutien à son personnel, Bruxelles-Propreté condamne ces agressions, qui portent atteinte à l’intégrité morale et physique de ses agents, ainsi qu’au bon déroulement de sa mission de service public“, déclare l’organisme dans un communiqué.

Un dispositif déjà en place

Un large dispositif est déjà en place, depuis plusieurs années, visant à garantir la sécurité des agents sur le terrain. Bruxelles-Propreté rappelle que les Recypark sont dotés de caméras de vidéo-surveillance et que des agents de sécurité sont affectés dans les Recypark régionaux. “Ceux-ci ont un double rôle de prévention et d’intervention en cas d’incident“, explique Bruxelles-Propreté. Des encadrants ont aussi été recrutés afin de gérer le travail des équipes et d’apporter leur soutien lors d’incidents.

L’intervention de la Police est systématiquement demandée en cas d’agression psychologique ou physique. Le site est alors fermé pour une durée plus ou moins longue, entraînant des désagréments pour l’ensemble des usagers. “Outre le préjudice pour les victimes, certaines de ces agressions se traduisent par des arrêts de travail, qui nuisent également à la bonne prise en charge des missions de Bruxelles-Propreté“, rappelle l’organisme.

Les agents des Recypark sont accompagnés, dans la gestion de l’agressivité, par un programme de formation. Bruxelles-Propreté affirme que les travailleurs sont soutenus dans les démarches à entreprendre suite à une agression. Plusieurs actions ont aussi été menées pour sensibiliser les citoyens au respect du règlement relatif aux Recypark et au respect des travailleurs.

Bruxelles-Propreté rappelle que les agresseurs s’exposent à des poursuites, variant en fonction de la gravité des faits : exclusion des Recypark, poursuites judiciaires, sanctions et amendes administratives.

M.D. – Photo : BX1

■ Reportage de Marine Guiet, Béatrice Broutout et Hugo Moriamé