Le patrimoine gastronomique artisanal belge valorisé par le Collège culinaire de Belgique

Rassemblant producteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans, brasseurs, vignerons, restaurateurs, écoles hôtelières… le collectif a pour vocation de valoriser le patrimoine gastronomique artisanal belge.

Le Collège culinaire de Belgique a été lancé lundi au Château de Rivieren à Ganshoren.

Inspiré par le Collège culinaire de France, ce nouvel organisme, travaillant de manière totalement indépendante, milite pour un modèle alimentaire fondé sur l’artisanat, la transparence et la coopération entre métiers de cette gastronomie. “À l’heure de l’industrialisation alimentaire mondiale, il y a un nombre incommensurable de talents et de diversité en Belgique à mettre en valeur. C’est un véritable pays de culture, de goût et d’hospitalité”, a indiqué la secrétaire générale du collectif, Célia Tunc. Déjà plus de 30 artisans militants en Belgique ont rejoint le mouvement en tant que référents régionaux, parmi lesquels le brasseur Jean Van Roy, le boucher-charcutier Hendrik Dierendonck, la vigneronne Laurianne Lejour, les chefs Peter Goossens, Nicolas Decloedt, Sang-Hoon Degeimbre, Viki Geunes, Christophe Hardiquest ou encore Isabelle Arpin.

Les candidatures sont ouvertes à tous les artisans souhaitant rejoindre le collectif, les critères d’adhésion étant basés sur l’identité de l’artisan, la transparence et la coopération. Les référents du Collège culinaire se sont exprimés sur les avantages de faire partie d’un tel groupement, Dominika Herzig de l'”Auberge de Leignon” parlant d'”endroit de partage où l’on pourra échanger de manière solidaire”, Sang-Hoon Degeimbre de “L’Air du temps” soulignant “l’égalité entre tous les membres dont les producteurs qui sont souvent dans l’ombre”, Jean Van Roy de la brasserie Cantillon reconnaissant du “lien créé pour réunir les passions du bon et du travail bien fait” ou encore Nicolas Decloedt de “Humus x Hortense” rappelant que “sans nos producteurs, on n’est rien”. Après le Collège Culinaire de France (fondé en 2011 par Alain Ducasse et Joël Robuchon) et le Collège Culinaire du Japon, la Belgique est le troisième pays à avoir son collectif d’artisans de la gastronomie.

Belga